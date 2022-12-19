Petrol
79.59
0.70%
Euro
19.7931
0.14%
Dolar
18.6463
-0.03%
Altın
1.073
-0.09%
Borsa
5214
0.00%
Bitcoin
318.040
-0.35%
BTXN Coin
6.79
-5.56%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Çanakkale'de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı

    50 yaşındaki baba, evde tartıştığı 17 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba katili, itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
    • 19.12.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı

    Çanakkale’nin merkez Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan 17 yaşındaki B.P. ile babası Erdinç P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    B.P., eline geçirdiği bıçakla 50 yaşındaki babası Erdinç P.'yi bıçakladı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Babasını öldürdü, gözaltına alındı

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdinç P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay sonrasında genç kız, gözaltına alındı.

    Toprağa verildi

    Erdinç P.'nin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi.

    Erdinç P., dün öğle vaktinde Çanakkale Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Çanakkale de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı #1

    Önce serbest kaldı

    Öte yandan gözaltına alınan B.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    B.P., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Çanakkale de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı #2

    İtiraz üzerine tutuklandı

    Daha sonra Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, B.P.'nin serbest bırakılma kararına itiraz etti.

    Bunun üzerine Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği, babasını öldürdüğünü kabul eden şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

    DHA’nın haberine göre tekrar gözaltına alınan B.P., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Çanakkale de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı #3

    Çanakkale de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı #4


    Antalya'ya yerleşen Ruslar çevrelerinde bulunan çöpleri topladı
    Gündem

    Antalya'ya yerleşen Ruslar çevrelerinde bulunan çöpleri topladı

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    DSÖ: İklim değişikliği, koleranın ölümcül yayılmasına yol açıyor
    Sağlık

    DSÖ: İklim değişikliği, koleranın ölümcül yayılmasına yol açıyor

    Görüş Bildir