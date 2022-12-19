Çanakkale'de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı

50 yaşındaki baba, evde tartıştığı 17 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba katili, itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çanakkale’nin merkez Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan 17 yaşındaki B.P. ile babası Erdinç P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

B.P., eline geçirdiği bıçakla 50 yaşındaki babası Erdinç P.'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Babasını öldürdü, gözaltına alındı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdinç P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrasında genç kız, gözaltına alındı.

Toprağa verildi

Erdinç P.'nin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Erdinç P., dün öğle vaktinde Çanakkale Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Önce serbest kaldı

Öte yandan gözaltına alınan B.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.P., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtiraz üzerine tutuklandı

Daha sonra Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, B.P.'nin serbest bırakılma kararına itiraz etti.

Bunun üzerine Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği, babasını öldürdüğünü kabul eden şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

DHA’nın haberine göre tekrar gözaltına alınan B.P., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.