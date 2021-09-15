Denizlerde 1 Eylül itibarıyla kalkan av yasağının ardından sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü.

Boğaz'a kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, müsilaj dönemi nedeniyle zor günler geçirmişti. Av yasağının kalkmasının ardından yavaş yavaş hareketlenme başladı.

Saros balığı olan sardalyanın fiyatı geçtiğimiz ay 80 liralara ulaşırken, şimdilerde 30 liradan alıcı buluyor.

"UMDUĞUMUZ GİBİ OLMADI"

25 yıldır balıkçılık yapan Melih Kayıkçı, “Sezonumuz 1 Eylül itibarıyla başladı ama umduğumuz gibi olmadı. Geçtiğimiz yıllarda palamut ile başlardı sezon, bu sene yüzünü göstermedi. Ama sardalya fiyatı yazın 50-60 lira aralığında satılırken şu an 30 liraya kadar düştü. Hamsi ve yan balıklar başladı. Sarıkanat, lüfer, çinekop ve palamut bunlar henüz başlamadı.

Çanakkale’de balık tezgahlarında fiyatlar düşüşe geçti VİDEO









"SEZON BALIKLARI HENÜZ BAŞLAMADI"

Ben palamudun biraz az olacağını, lüfer ve sarıkanatın bol olacağını düşünüyorum. Şu an çok fazla çeşit yok. Levrek, çipura, tekir ve mezgit bunlar zaten yazın vardı ama sezon balıkları henüz başlamadı.” dedi.





"FİYATLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI"

20 yıldır balıkçılık yapan Hasan Doğuş Tunç ise “Yasağın kalkmasıyla birlikte tezgahlardaki balık fiyatlarımızda bir düşüş yaşandı. Sardalyamızın fiyatı düştü. İstavrit ve hamsi çıktı. Tekir ve mezgit gibi balıklarda da hem bir bolluk yaşandı hem de fiyatlarda düşüş yaşandı. Şu anda lüfer ve palamutta bir bolluk yok.

Biz bunu da sezonun geç kalmasına bağlıyoruz. Bazen 15-20 gün süreyle erken ve geç başlıyor, bu durumu ona bağlıyoruz. Önümüzdeki 2 haftalık süreçte palamut ve lüfer olup olmayacağı belli olur.” diye konuştu.