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- Çanakkale'de cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
Çanakkale'de cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi M.Ş. tutuklanırken, 15 suç kaydı olduğu belirtildi.
- DHA
- 11.01.2022 - 15:26
Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar eden M.Ş.’nin Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
FİRARİ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.’yi sahte kimlikle yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
M.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.