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    Çanakkale'de cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

    Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi M.Ş. tutuklanırken, 15 suç kaydı olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 15:26
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    Çanakkale'de cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

    Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar eden M.Ş.’nin Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    FİRARİ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

    Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.’yi sahte kimlikle yakaladı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    M.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Çanakkale de cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı #1


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