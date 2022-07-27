Çanakkale'de çoban ve keçisi su kuyusunda ölü bulundu

Çanakkale'de çoban ve keçisi su kuyusunda ölü bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 73 yaşındaki çoban Hamit Kuru, köy merasındaki su kuyusunda keçisiyle ölü bulundu.

Çanakkale'nin Çamkalabak köyünün Çamtepe Mahallesi'nde çoban Hamit Kuru, hayvanlarını otlatmak için köy merasına gitti.

Yakınları, Kuru'dan o saatten sonra bir daha haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Keçisiyle cansız bedeni bulundu

Jandarma ekipleri ve yakınları, Kuru'nun bölgedeki bir su kuyusunda, keçisiyle cansız bedenini buldu.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kuru'nun cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

DHA'nın haberine göre, Hamit Kuru'nun keçisini kurtarmak isterken kuyuya düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





