Çanakkale'de çocukların attığı torpil, anız yangını çıkardı

Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atması sonucunda çıkan anız yangını makilik alana sıçradı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü Askerçeşme mevkisinde çocukların torpil atması nedeniyle biçilen bir tarlada anız yangını çıktı.

Ekipler yangına müdahale için sevk edildi

İHA'nın aktardığına göre; yangın, önce anızın içerisindeki saman balyalarına, daha sonra da makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın söndürüldü

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.