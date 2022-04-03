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- Çanakkale'de devrilen moloz yüklü kamyon sürücüsü olay anında can verdi
Çanakkale'de devrilen moloz yüklü kamyon sürücüsü olay anında can verdi
Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkarak zeytinliğe uçan kamyon hurdaya dönerken, şoförün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
- DHA
- 03.04.2022 - 12:41
Çanakkale'den Balıkesir'e giden moloz yüklü kamyon, Ayvacık ilçesinde kontrolden çıktı.
16 ADN 762 plakalı kamyon, sürücüsü Mustafa Boz'un (59) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yoldan 40 metre aşağıdaki zeytinliğe düşen kamyon hurdaya döndü.
ŞOFÖR OLAY ANINDA CAN VERDİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Boz'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.