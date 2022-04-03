Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
684.010
0.10%
BTXN Coin
35.53
-3.97%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Çanakkale'de devrilen moloz yüklü kamyon sürücüsü olay anında can verdi

    Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkarak zeytinliğe uçan kamyon hurdaya dönerken, şoförün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de devrilen moloz yüklü kamyon sürücüsü olay anında can verdi

    Çanakkale'den Balıkesir'e giden moloz yüklü kamyon, Ayvacık ilçesinde kontrolden çıktı.

    16 ADN 762 plakalı kamyon, sürücüsü Mustafa Boz'un (59)  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yoldan 40 metre aşağıdaki zeytinliğe düşen kamyon hurdaya döndü.

    ŞOFÖR OLAY ANINDA CAN VERDİ

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Boz'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Çanakkale de devrilen moloz yüklü kamyon sürücüsü olay anında can verdi #1

    Çanakkale de devrilen moloz yüklü kamyon sürücüsü olay anında can verdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Seda Sayan 'deeplift' yaptırdı
    Magazin

    Seda Sayan 'deeplift' yaptırdı

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı
    Futbol

    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

    Görüş Bildir