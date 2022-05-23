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    Çanakkale'de doğum sırasında köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası

    Üçüncü çocuklarının doğum esnasında doktor tarafından hırpalanarak köprücük kemiğinin kırıldığını öne süren bir baba, savcılığın yolunu tuttu.
    • 23.05.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 16:39
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    Çanakkale'de doğum sırasında köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası

    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde eşinin doğum yaptığı Erhan Özdemir, doktor K.Y. ve hastane hakkında, doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    Sağlık müdürlüğünden inceleme

    Olayın ardından Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Baba Özdemir, bebeğinin tedavisinin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde devam ettiğini söyledi.

    "Boynundan tutup hırpaladı"

    DHA'ya konuşarak doğum sürecini anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

    "Eşimin doğum sancıları başladı. Gökçeada Devlet Hastanesi’nde gittiğimiz doktor izne ayrılmıştı. Onun yerine gelen Dr. K.Y.’ye muayene olduk. Sonra eşimi doğuma aldılar. Doğum sırasında doktor, çocuğu boynundan tutup hırpalıyor. Köprücük kemiği kırılmış. Çocuğumuz doğar doğmaz entübe edildi. Göbeğini kesip o şekilde bırakarak normal muayenesine gitmiş doktor. Sonrasında bebeğimiz helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi.

    "Eşim nerede çocuk görse ağlamaya başlıyor"

    Hastanede yatıyor ve durumunun stabil olduğu söyleniyor. CİMER’e ve savcılığa başvurdum. Ailece zor durumdayız. Eşim psikolojik açıdan zor durumda. Nerede bir çocuk görse ağlıyor. Gece bile uyanıp kendi kendine ağlıyor. Bu durumları yaşadığımız için çocuğumuza daha isim bile koyamadık."

    Çanakkale de doğum sırasında köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası #1

    Çanakkale de doğum sırasında köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası #2


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