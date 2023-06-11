Çanakkale'de ‘dolandırıldım’ deyip, motosikleti yaktı Bir sürücü, ikinci el motosikleti kendisine değerinin çok üzerinde bir fiyata satan kişinin kendisini dolandırdığını ileri sürdü ve akılalmaz bir eyleme girişti. Sürücü motosikleti ateşe verirken, o anlar kameraya yansıdı.

DHA Çanakkale Bayramiç'te yaşayan U.Ç., kendisine ait ikinci el motosikleti geçen hafta 30 bin TL'ye Tansel Göde'ye sattı. Motosikleti alan Göde, saat 12.00 sıralarında U.Ç.'nin Çan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki iş yerine geldi. Benzin döküp, ateşe verdi Göde, iddiaya göre, motosikleti kendisine değerinin çok üzerinde bir fiyata satarak dolandırdığını ileri sürdüğü U.Ç.'den parasını iade etmesini istedi. Ancak U.Ç. ise parayı tek seferde geri veremeyeceğini söyledi. Duruma sinirlenen Göde, üzerine benzin döktüğü motosikleti ateşe verdi. Kullanılamaz hale geldi Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Sinirlerine hakim olamayan Göde'nin, motosikleti ateşe verdiği anlar da kameraya yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.