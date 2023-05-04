Çanakkale'de dolu ve sağanak etkili oldu Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri sonucu beklenen yağış etkisini gösterdi. Yurdun Batı ve Marmara Bölgesi'nde başlayan sağanak, bazı illerde su baskınlarına neden oldu.. Sağanak ve dolu aniden bastırdı Çanakkale'nin Yenice ilçesinde öğle saatlerinde, aniden bastıran ve 30 dakika süren sağanak ile dolu etkili oldu. Su birikintileri oluştu Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçe pazarındaki esnaf da yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.