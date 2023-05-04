Çanakkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri sonucu beklenen yağış etkisini gösterdi.

Yurdun Batı ve Marmara Bölgesi'nde başlayan sağanak, bazı illerde su baskınlarına neden oldu..

Sağanak ve dolu aniden bastırdı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde öğle saatlerinde, aniden bastıran ve 30 dakika süren sağanak ile dolu etkili oldu.

Su birikintileri oluştu

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçe pazarındaki esnaf da yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.

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