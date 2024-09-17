Çanakkale'de Ediz Taşkan parkta oynarken kayboldu

DHA
Bugün Çanakkalenin Biga ilçesinde yaşanan olayda, Ediz Taşkan'ın bir anda ortadan kaybolması sonrası arama çalışması başlatıldı.
HOPARLÖRDEN ANONS YAPILDI
Ediz Taşkan'ın ortadan kaybolması sonrası çevrede arama yapan annesi, Ediz’e ulaşamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Bu kapsamda ekipler, Ediz Taşkan için ilçede arama çalışması başlattı.
Ayrıca, çalışmalara destek veren Biga Belediyesi ekipleri de hoparlörden anonslar geçiyor.
EVİNE DÖNDÜ
Minik Ediz, yaklaşık 1 saat sonra evine döndü.
Küçük Ediz'in bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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