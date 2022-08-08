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    Çanakkale'de eğlence mekanına alınmayınca ortalığı ayağa kaldırdılar

    Eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca taşkınlık çıkardı. Şüpheliler, güvenlik görevlilerine mekanının karşısında bulunan meyhanedeki masalardan aldıkları eşyalarla saldırdı.
    • 08.08.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 08:53
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    Çanakkale'de eğlence mekanına alınmayınca ortalığı ayağa kaldırdılar

    Çanakkale'nin Kemalpaşa Mahallesi'ne bağlı Fetvane Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı.

    Barlar sokağı olarak bilinen yerde bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı.

    Barın karşısında bulunan meyhanedeki eşyaları fırlattılar

    Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı.

    O sırada müşteri olarak bulunanlar korkarak içeriye kaçtı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında yumrukların konuştuğu kavga İskele Meydanı'na taştı.

    Çanakkale'de eğlence mekanına alınmayınca ortalığı ayağa kaldırdılar


    Kavgayı ayırmaya çalışan polisin kafası çatladı

    Yaşanan gelişmeler sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Bir polis memurunun başına sert bir cisimle vuruldu. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin kafatasında çatlak olduğu öğrenildi.

    4 şüpheliden 3'ü kayıp

    İHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Çanakkale de eğlence mekanına alınmayınca ortalığı ayağa kaldırdılar #1

    Çanakkale de eğlence mekanına alınmayınca ortalığı ayağa kaldırdılar #2

    Çanakkale de eğlence mekanına alınmayınca ortalığı ayağa kaldırdılar #3

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    Çanakkale de eğlence mekanına alınmayınca ortalığı ayağa kaldırdılar #5

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