Çanakkale'de eşini iki kez kaçıran muhtar tahliye oldu Boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçırıp, darbeden ve hakkında hazırlanan ikinci iddianamede 3 ayrı suçtan toplam 23 yıla kadar hapsi istenen muhtar, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

DHA

Geçen yıl Türkiye, Çanakkale'de yaşananlara akıl sır erdiremedi...

Çan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hilmi Bodur Sokak'ta oturan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa ile eşi İlknur Kuloğlu'ndan haber alamayan yakınları, 23 Nisan'da polise başvurdu.

Kayıp çift aranırken, 41 yaşındaki İlknur Kuloğlu jandarmayı arayıp, yardım istedi.

Eşinin kendisini kaçırdığını söyleyen İlknur Kuloğlu, Kuloğlu'nun yerini tarif etti.

Koruma kararı verildi

Jandarmanın yakaladığı Kuloğlu, işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi.

Eşinin suçlamalarını reddeden Kuloğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

İlknur Kuloğlu hakkında ise koruma kararı verildi.

ikinci kez kaçırdı

51 yaşındaki İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu, 8 Haziran 2022'de de saat 01.30 sıralarında evlerinden çıkarken görüldü.

Bir kişi araçla gelip çifti aldı ve bir daha haber alınamadı.

Çiftin yakınları, durumu jandarmaya bildirdi; arama başlatıldı.

Tutuklandı

Ekipler, İlknur Kuloğlu'nu Şerbetli köyündeki bir evde buldu.

İlker Mustafa Kuloğlu ise polise gidip, teslim oldu.

Boşanma aşamasındaki eşini ikinci kez kaçırdığı iddia edilirken İlker Mustafa Kuloğlu, bu kez çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlk kaçırma olayı ile ilgili İlker Mustafa Kuloğlu hakkında Çan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sabıkasız diye 3 yıl 4 ay hapis cezası

Davanın 1 Mart'ta görülen duruşmasında karar çıktı.

Hakim, sanık Kuloğlu'na 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, bu cezayı sabıkasız olması ve geleceği üzerindeki etkisini gerekçe gösterip, 3 yıl 4 ay hapse çevirdi.

Sanığa, 'eşi kasten yaralama' suçundan ise 150 gün karşılığı 6 bin TL adli para cezası verildi.

Kuloğlu'nun para cezası, 5 yıl süreyle ertelendi.

23 yıla kadar hapis istemi

İkinci kaçırma olayına ilişkin hazırlanan iddianamede de savcı, İlker Mustafa Kuloğlu için 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 10 yıla kadar hapsini istedi.

Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Davanın 3'üncü duruşması, 7 Temmuz'da görüldü.

Duruşmada taraf avukatları ile İlker Mustafa Kuloğlu hazır bulundu.

Savcı, Kuloğlu'nun tutukluluk halinin devamını talep etti.

"11 gün eşimin altını temizledim" dedi, tahliyesine karar verildi

Kuloğlu, duruşmada yaptığı savunmada, "Tutuksuz yargılanmak istiyorum, uzun süredir tutukluyum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Eşimin 11 gün altını temizledim. Ona bu eylemi gerçekleştirmem mümkün değildir." dedi.

Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplandığına ve delilleri etkileme ihtimali olmadığına kanaat getirip, Kuloğlu'nun tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Tecavüz, şiddet ve işkence...

Duruşma sonrası konuşan İlknur Kuloğlu'nun avukatı Ümran Aydın, şunları söyledi: