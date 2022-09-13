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    Çanakkale'de eşini öldüren caninin birçok kez aldattığı ortaya çıktı

    Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan cani, eşini defalarca kez aldattığı söyledi.
    • 13.09.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 11:47
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    Çanakkale'de eşini öldüren caninin birçok kez aldattığı ortaya çıktı

    Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde oturan Ayşe Korur (38), uzun süredir geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur’u (40) bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine döndü ve boşanma davası açtı.

    Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine geldi.

    Öldürdü, “gururlu hissediyor” paylaşımı yaptı

    Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp, kaçtı.

    Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, "Ayşe Korur, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur." yazdı.

    Cani koca, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı.

    Çanakkale de eşini öldüren caninin birçok kez aldattığı ortaya çıktı #1

    “Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca…”

    İfadesinde, “Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek, evin içerisine girip kendisine ateş ettim.” diyen Korur, tutuklandı.

    Çanakkale de eşini öldüren caninin birçok kez aldattığı ortaya çıktı #2

    1 yıl önce öldüresiye dövdü

    Gencay Korur'un, olaydan 1 yıl önce de eşini darbettiği, Ayşe Korur'un hayati tehlikesi olduğu için Bayramiç Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı.

    Gencay Korur hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılarak, savcılık talimatıyla o zaman gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldığı belirtildi.

    Çanakkale de eşini öldüren caninin birçok kez aldattığı ortaya çıktı #3

    “Birçok kez aldattım”

    Ayşe Korur ile 13 yıldır anlaşamadıklarını söyleyip, devamlı kavga ettiklerini belirten Gencay Korur ifadesinde, “Ayşe benimle ilgilenmiyordu. Bundan dolayı da geçmiş zamanda birçok kez aldattım. Hatta boşanma kararı aldım. Ancak çocuklarım nedeniyle boşanmaktan vazgeçtim.” dediği ifade edildi.


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