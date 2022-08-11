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    Çanakkale'de, eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan koca yakalandı

    Boşanma davası açan eşini av tüfeği ile vurduktan sonra, sosyal medya hesabından 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil zanlısı Gencay Korur, yakalandı.
    • 11.08.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 18:03
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    Çanakkale'de, eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan koca yakalandı

    Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ikamet eden Gencay Korur ile 2 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Ayşe Korur, iddiaya göre ailevi sorunlar yaşadı.

    1 yıl önce evi terk edip babasının evine dönen Ayşe Korur, boşanma davası açtı.

    Önceki gün saat 20.00 sıralarında kayınpederinin evine gelen Gencay Korur, eşi ile konuşmak istedi. Ayşe Korur, kendisini aldatmakla suçlayan eşi ile konuşmayı reddetti.

    DHA’nın haberine göre; çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

    Hastanede yaşamını yitirdi

    Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeği ile eşini vurdu. Kadın kanlar içinde kalırken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Korur, yaşamını yitirdi.

    'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaptı

    Polis ekipleri, olayın ardından sosyal medya hesabından, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, "Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur." notunu yazan Gencay Korur'un yakalanması için çalışma başlattı.

    Kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi

    Ayşe Korur'un, daha önce eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı, kendi isteğiyle buradan ayrılıp babaevine döndüğü öğrenildi.

    Katil zanlısı, yol kontrolünde yakalandı

    Gencay Korur, bugün saat 12.00 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan Ayşe Korur'un cenazesi, dün Ezine'deki Zeytinli Camii'nde dün ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

    Çanakkale'de, eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan koca yakalandı VİDEO

    Çanakkale de, eşini öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan koca yakalandı #1

    Çanakkale de, eşini öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan koca yakalandı #2

    Çanakkale de, eşini öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan koca yakalandı #3


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