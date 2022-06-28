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    Çanakkale'de evlilik arifesindeki genç öldürülüp ormana atıldı

    Kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki gencin, araçla seyahat ettiği kişi tarafından bıçakla öldürülüp, ormana atıldığı belirlendi.
    • 28.06.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:01
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    Çanakkale'de evlilik arifesindeki genç öldürülüp ormana atıldı

    Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt Mahallesi'nde kısa süre önce sözlendiği ve bayramda nişanlanacağı öğrenilen Hakkı Şahin (28)  için yakınları, 24 Haziran'da güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Şahin'in GSM hattının en son Çan ilçesi Kızılelma köyünde sinyal verdiğini tespit etti.

    Şahin ile en son görüşen ve bölgeye beraber gittikleri bilinen Gökhan Girgin (38), Sarısöğüt Mahallesi top sahası önünde polis tarafından yakalandı.

    Genç adamı çeşitli bölgelerinden vurarak öldürdü

    İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Girgin, 21 Haziran'da Hakkı Şahin ile 17 SV 090 plakalı araçla Çan'ın Kızılelma köyüne gittiklerini, yolda Şahin'i göğsünden, karnından, belinden ve kafasından tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, suç aletiyle birlikte de olay yerine bırakıp kaçtığını söyledi.

    Ceset, tarif edilen bölgede tespit edildi

    Şüpheli Gökhan Girgin, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Girgin’in tarif ettiği, Kızılelma köyü yakınlarındaki ormanda arama yapan jandarma ekipleri, Hakkı Şahin'in cansız bedenine ulaştı.

    Katilin karakoldaki işlemleri sürüyor

    8 gün sonra bulunan Şahin'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Gökhan Girgin'in, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

    Çanakkale de evlilik arifesindeki genç öldürülüp ormana atıldı #1

    Çanakkale de evlilik arifesindeki genç öldürülüp ormana atıldı #2

    Çanakkale de evlilik arifesindeki genç öldürülüp ormana atıldı #3

    Çanakkale de evlilik arifesindeki genç öldürülüp ormana atıldı #4


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