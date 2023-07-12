Çanakkale'de freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü 5 yaralı Çanakkale'de İzmir'e seyir halindeyken freni patlayan domates yüklü kamyon, iki otomobil ile yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi ise yaralandı.

İHA Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İzmir karayolu üzerinde domates yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önünde seyir halinde olan iki otomobil ile yolcu otobüsüne çarptıktan sonra devrildi. Kamyon kasasındaki domatesler yola savrulurken ortalık savaş alanına döndü. 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çanakkale-İzmir karayolunun İzmir istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.