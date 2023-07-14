Çanakkale’de fuhuştan 1 milyon TL kazanç sağladılar Kentte fuhuş çetelerine yönelik yapılan incelemeler sonrasında 6 aylık çalışmaların ardından 21 kişiyi tespit edilirken olaya ilişkin 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA

Güvenlik güçleri haksız kazanç, dolandırıcılık fuhuş gibi ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor.

Çanakkale’de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekipleri, fuhuş çetelerine yönelik inceleme başlattı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, il merkezinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

21 kişi tespit edildi

Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan devletlerinden getirilen 21 yabancı uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Ekipler, 6 aylık takip ve araştırma sonucu ‘Güzel’ takma ismini kullanan Özbekistan uyruklu G.B. ile birlikte D.M., O.B. ve E.D.U.'yu operasyonla yakaladı.

1 milyon TL kazanç

Şüphelilerin, kent merkezinde 21 yabancı uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve fuhuştan aylık yaklaşık 1 milyon TL kazanç elde ettikleri belirlendi.

4 kişi adliyeye sevk edildi

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, adliyeye sevk edildikleri sırada yüzlerini kapattıkları görüldü.