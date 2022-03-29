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    Çanakkale’de iddiaya girip denize atlayan liseli kurtarılamadı

    İskelede sohbet ettiği arkadaşlarıyla 100 liraya iddiaya girip, yüzmek için denize atladığı öne sürülen lise öğrencisi boğuldu.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 12:40
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    Çanakkale’de iddiaya girip denize atlayan liseli kurtarılamadı

    Çanakkale’de lise 3’üncü sınıf öğrencisi Samet Umut Öner (16), iskelede birlikte oturup sohbet ettiği iki arkadaşıyla denize girip yüzeceği konusunda 100 liraya bahse girdi.

    Dün saat 20.30 sıralarında suya atlayan Öner, bir süre sonra gözden kayboldu.

    KURTARMAK İÇİN ATLADI, BULAMADI

    Arkadaşıyla, bu sırada iskelede bulunun bir kişi, Öner’i kurtarmak için denize girdi.

    Ancak Samet Umut Öner’e ulaşılamadı.

    Çanakkale’de iddiaya girip denize atlayan liseli kurtarılamadı VİDEO

    Çanakkale’de iddiaya girip denize atlayan liseli kurtarılamadı #1

    HASTANEDE ÖLDÜ

    İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.

    Dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla Öner'i bulup çıkardı.

    Ambulansa alınıp kalp masajı yapılan Samet Umut Öner, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Çanakkale’de iddiaya girip denize atlayan liseli kurtarılamadı #2

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Olayın ardından polis, Öner’in arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

    Arkadaşlarının, iskelede sohbet edip şakalaşırken iddiaya girdiklerini, bunun üzerine Samet Umut’un yüzmek için denize atladığını, bir süre sonra da gözden kaybolduğunu söylediği belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Çanakkale’de iddiaya girip denize atlayan liseli kurtarılamadı #3

    Çanakkale’de iddiaya girip denize atlayan liseli kurtarılamadı #4


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