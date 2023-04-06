Çanakkale'de işçi taşıyan otobüs devrildi: Kaza anı kamerada

İHA
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyünde işçileri taşıyan Süleyman Demirel idaresindeki 17 KL 655 plakalı otobüs, sabah saatlerinde fabrika girişinde devrildi.
Kaza anı
Feci kaza, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde otobüsün metrelerce sürüklendiği, yol kenarında yürüyen diğer işçilerin de kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
17 işçi yaralandı
Öte yandan kaza sonucu otobüsteki 17 işçi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Biga Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.