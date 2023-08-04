Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 60 kişi yakalandı Kentte yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı tespit edildi. Kaçakçı şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

Yurt genelinde kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri, yasa dışı yollara ülkemize sızan göçmenleri tek tek yakalıyor.

Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

55 kaçak göçmen, 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bu kapsama bir hareketlilik de Çanakkale'de yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri teni bir operasyon için harekete geçti.

Kent merkezinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen ile 5 kaçak göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Adliyeye sevk edildiler

Operasyonda 23 can yeleği ile 3 araca el konurken, 18 bin TL para ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

5 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.