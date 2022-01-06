Çanakkale’de, kadının karnından 3 kilogram böbrek tümörü çıkarıldı

Ayvacık’ta ağrı ve idrarda kanama şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Fatma Koç'un karnından 15 santimetre çapında, 3 kilo ağırlığında böbrek tümörü çıkarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde yaşayan 68 yaşındaki Fatma Koç, 21 Aralık 2021'de ağrı ve idrarda kanama şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Seyrek'in gerçekleştirdiği kontrollerde Fatma Koç'ta böbrek tümörü teşhis edildi.

ÇAPI 15 SANTİMETRE

Op. Dr. Mahir Seyrek ve Op. Dr. Ali Turunç tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik operasyonla, Fatma Koç’tan 15 santimetre çapında ve 3 kilo ağırlığında böbrek tümörü çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Fatma Koç, 3 Ocak'ta taburcu edildi.