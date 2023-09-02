Çanakkale'de kamyonet şarampole yuvarlandı! Sürücü hayatını kaybetti Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle şarampole yuvarlanan 58 yaşındaki sürücü, yaşamını yitirdi.

DHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Evciler köyünde saat 05.30 sıralarında bir kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı.

58 yaşındaki Metin Ergin’in direksiyon kontrolünü yitirdiği 17 AP 139 plakalı kamyonet, 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

Sağlık görevlileri, sürücü Ergin'in, hayatını kaybettiğini belirledi.

Metin Ergin'in cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.