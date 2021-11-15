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    Çanakkale'de kira anlaşmazlığı, iş adamı ve eşinin ölümüne neden oldu

    62 yaşındaki iş adamı ve 60 yaşındaki eşinin öldürülmesiyle başlatılan soruşturmada, katil zanlısının cinayeti kira anlaşmazlığı nedeniyle işlediği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 18:06
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    Çanakkale'de kira anlaşmazlığı, iş adamı ve eşinin ölümüne neden oldu

    Çanakkale'deki Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan 62 yaşındaki iş insanı Süha Sümer ve 60 yaşındaki emekli öğretmen eşi Nilgün Akman Sümer, bıçaklı saldırıya uğradı.

    Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında çift evlerindeyken, binanın zemin katındaki pizzacı dükkanında çalışan Turgut Y., bıçakla çifte saldırdı.

    Turgut Y., olay sonrası evine giderek patronu Z.K.Ö.'ye cinayeti işlediğini söyledi. Z.K.Ö. de polisi arayarak, durumu bildirdi. Eve giden ekipler, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Sümer çiftinin cenazeleri, dün toprağa verilirken, olay günü cinayeti işlediği evde 12 dakika kaldığı belirlenen Turgut Y. ise kendi evinde yakalandı. Soruşturma kapsamında Turgut Y.'nin arkadaşı M.U. ile mekan sahipleri Z.K.Ö. ile T.E. de gözaltına alındı. Turgut Y.'nin, polisteki ifadesinde, cinayeti kira konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Turgut Y. ile birlikte Z.K.Ö., T.E. ve M.U., emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

    Çanakkale de kira anlaşmazlığı, iş adamı ve eşinin ölümüne neden oldu #1

    KARDEŞİNİN DE EVİNE ÇIKTIĞI, KAN İZLERİNDEN ANLAŞILDI

    Öte yandan Sümer çiftinin üst katında Nilgün Akman Sümer'in kız kardeşi Nilay Özay ile eşi eski Çanakkale Belediye Başkanı ve milletvekili İsmail Özay'ın oturduğu belirtildi. Turgut Y.'nin, Sümer çiftini öldürdükten sonra Özay çiftinin evine çıktığı da merdiven korkuluklarında rastlanılan kan izlerinden anlaşıldı. Turgut Y.'nin, Sümer ve Özay ailelerinin mal sahibi olduğu dükkanda eski kiracı olduğu öne sürüldü. Çalıştığı pizzacı dükkanının mal sahibi olan 2 ailenin de Turgut Y.'nin hedefinde olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

    Çanakkale de kira anlaşmazlığı, iş adamı ve eşinin ölümüne neden oldu #2

    Çanakkale de kira anlaşmazlığı, iş adamı ve eşinin ölümüne neden oldu #3

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