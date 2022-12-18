Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.690
0.30%
BTXN Coin
7.02
-5.00%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi

    Evde uyurken 17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden bıçaklanmasıyla hayatını kaybeden baba Erdinç Pehlivan’ın cenazesi, toprağa verildi.
    • 18.12.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi

    Çanakkale’de, dün sabah saat 04.00 sıralarında annesi ve babası ayrı olan ve annesinin evinden ayrılan 17 yaşındaki B.P., Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak'taki oturan babası Erdinç Pehlivan’ı (50) uyurken göğsünden bıçakladı.

    Pehlivan, olay yerinde yaşamını yitirdi. B.P.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumunu anlatması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan’ın öldüğünü tespit etti. İHA’nın haberine göre; polis tarafından gözaltına alınan B.P., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Adli kontrolle serbest bırakıldı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.P. adliyeye sevk edildi. B.P., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi #1

    Baba toprağa verildi

    Erdinç Pehlivan, Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Pehlivan’ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi’ne ait bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

    Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi #2

    Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi #3

    Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi #4

    Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi #5


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak
    Gündem

    THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak

    Mardin Havalimanı'nın girişine yeni ismi asıldı
    Gündem

    Mardin Havalimanı'nın girişine yeni ismi asıldı

    Görüş Bildir