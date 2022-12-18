Çanakkale’de, kızı tarafından öldürülen baba toprağa verildi

Evde uyurken 17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden bıçaklanmasıyla hayatını kaybeden baba Erdinç Pehlivan’ın cenazesi, toprağa verildi.

Çanakkale’de, dün sabah saat 04.00 sıralarında annesi ve babası ayrı olan ve annesinin evinden ayrılan 17 yaşındaki B.P., Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak'taki oturan babası Erdinç Pehlivan’ı (50) uyurken göğsünden bıçakladı.

Pehlivan, olay yerinde yaşamını yitirdi. B.P.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumunu anlatması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan’ın öldüğünü tespit etti. İHA’nın haberine göre; polis tarafından gözaltına alınan B.P., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.P. adliyeye sevk edildi. B.P., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba toprağa verildi

Erdinç Pehlivan, Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pehlivan’ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi’ne ait bir şirkette çalıştığı öğrenildi.