Çanakkale'de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 kişi öldü

İHA
Çanakkale'deki kaza ölüm getirdi.
Ayvacık ilçesinde yaşanan kazada Akın Sarı kontrolündeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bu etki ile otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Ozan Ertunç kaza yerinde yaşamını yitirirken sürücü Akın Sarı yaralandı.
Yaralanan Sarı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılırken Ertunç’un cenazesi ise Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.