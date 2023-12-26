Çanakkale'de masaj salonunda çalışan kadın kezzaplı saldırıya uğradı Çanakkale'de masaj salonunda çalışan bir kadının yüzüne kezzap atıp kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İHA

Çanakkale merkez İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonuna gelen R.A., salonda çalışan B.A. adlı kadının yüzüne henüz belirlemeyen bir nedenle kezzap attı.

Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından B.A., Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ezine ilçesinde yakaladığı şüpheli R.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)