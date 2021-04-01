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    Çanakkale'de milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili ele geçirildi

    Polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyon neticesinde milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:56
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    Çanakkale'de milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili ele geçirildi

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına geçit vermedi.

    Ekipler, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir iş yerine baskın düzenlendi.

    M.H.K.'nin iş yerinde yapılan aramada, 14’e 13 santimetre ebadında milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi.

    SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.H.K., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Çanakkale de milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili ele geçirildi #1

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