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Çanakkale'de milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Çanakkale'de milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyon neticesinde milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.