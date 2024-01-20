Çanakkale'de motosiklet yayaya çarptı: 3 kişi metrelerce savruldu Çanakkale'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Timurhan T. (27) yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gönül E.'ye (56) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletin arkasında bulunan Ahmet C. (20) ve motosikletin çarptığı Gönül E. yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 yaralının durumu ağır

Durumu ağır olan Timurhan T. ve Gönül E., Çanakkale'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sırasında motosikletin arkasında bulunan Ahmet C.'nin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın etkisiyle 3 kişinin metrelerce sürüklendiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)