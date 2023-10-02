Çanakkale'de orman yangını çıktı

DHA
Çanakkale'nin Biga ilçesi Söğütlüyalı mevkiindeki ormanda saat 07.45 sıralarında yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Havadan ve karadan müdahale
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, treyler, itfaiye ekipleri ve toplam 72 personel sevk edildi.
2,8 hektar alan zarar gördü
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 2 saatte kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre 2,8 hektar alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)