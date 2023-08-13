Çanakkale'de orman yangını! Kontrol altına alındı Derbentbaşı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında...

Sıcak havalar ve nem azlığından yaşanan orman yangınları onlarca hektara zarar verdi.

Öte yandan yurtta yaşanan yangınların ardından onlarca hayvan da telef oldu..

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Havadan karadan müdahale edildi

Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 6 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplamda 145 personelle müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınırken yangında yaklaşık 2 hektar alan yandı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.