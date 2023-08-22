Çanakkale'de orman yangını! Vatandaş hayvanlarını kurtarmaya çalışıyor Bölgede sebebi bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken köylüler hayvanlarını kurtarmak için boş arazilere götürmeye çalışıyor.

İHA

Türkiye son aylarda yangınlarla mücadele ediyor...

Ülkede etkisini gösteren yangınlar onlarca hektar alanı küle çevirdi.

Öte yandan küle dönen alanların içerisinde bulunan hayvanlar da telef oldu.

Son olarak 12.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı.

Yangın sürüyor

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 7 dozerle yangına müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Hayvanlarını boş araziye götürmeye çalıştılar

Yangının başladığı bölgeye yakın olan Kayadere köyü ise tedbir için boşaltıldı.

Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatıldı. Köylüler hayvanlarını kurtarmak için boş arazilere götürerek, kurtarmaya çalışıyor.

"Ayağınıza taş, göğsünüze ateş değmesin"

Orman Genel Müdürlüğü yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meydana gelen orman yangınına çok sayıda hava ve kara aracı ile birlikte müdahale ediyoruz. Ormanın Kahramanları cansiparane bir şekilde Yeşil Vatan için mücadele ediyor. Ayağınıza taş, göğsünüze ateş değmesin." ifadelerini kullandı.