Çanakkale'de orman yangını! Yangına müdahale eden görevli ağacın altında kaldı

Türkiye yine alevlere teslim oldu...
Son aylarda artan yangınlara karşı denetimler artıyor.
Öte yandan tüm Türkiye'nin kalbi Çanakkale'de dün başlayan orman yangınlarıyla atıyor.
Ekiplerin tüm müdahalelerine karşılık rüzgarın şiddetinin önüne geçilemedi.
Kısa sürede yayılan alevler, akşam saatlerine doğru yerleşim yerlerine sıçradı.
Yangınlara müdahale ederken yaralandı
Çanakkale’de çıkan orman yangını birçok yerleşim alanını kullanılamaz hale getirdi.
O yerleşim alanlarından biri olan Yağcılar Köyü Mezarlığındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışan, Galip Dinçer Özkan’ın müdahalesi sırasında üzerine ağaç devrildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Vücudunda kırıklar oluşan arama kurtarma görevlisinin yardımına ekip arkadaşları koşarken, bölgede yaşayanlar durumu hazırda bekleyen sağlık ekiplerine bildirdiler.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özkan, bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırdı.
Yangın söndürme aracı ise dev ağacın altında adeta kullanılamaz hale geldi.