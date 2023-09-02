Çanakkale'de orman yangının ardından sahil siyaha büründü Kentte geçen hafta yaşanan orman yangınında denize karışan yanmış ağaç kalıntıları, Saros Körfezi sahil şeridine lodos ile gelen ağaç dalları ve kurum, sahili siyaha büründü.

İHA

Türkiye, doğal afetlerle mücadele ediyor.

Bu yıl deprem ve orman yangınları büyük korkuya neden oldu.

Bir felaket de 22 Ağustos'ta Çanakkale'de yaşandı.

Damyeri bölgesinde 11.30'da başlayan yangın rüzgarın şiddetiyle büyük bir alana yayıldı.

Ekipler havadan ve karadan canla, başka büyük bir mücadele yürüttü.

2'nci günde söndürüldü, soğutma çalışmaları başladı

Gece gündüz devam eden müdahalelerin ardından alevler 2'nci günün sonunda kontrol altına alındı.

Yanmış ağaç kalıntıları denize düştü

2 gün süren orman yangınının ardından denize düşen yanmış ağaç kalıntıları, dalgaların ve lodos ile Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde kıyıya vurdu.

"Kilometrelerce yanmış odun parçalarıyla doldu"

Deniz kenarında tesis işleten eski Kırkpınar ağalarından Mustafa Altunhan, şunları dedi: