Çanakkale'de otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Çanakkale'de otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

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DHA

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü yakınlarındaki çift yönlü yolda Nurettin Ersöz (24) yönetimindeki otomobil, Şaban Ekren (48) idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucunda otomobil içinde bulunan Muhsin Özer (18) araçta sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Özer'i sıkıştığı otomobil içerisinden çıkardı.

Hastanede can verdi

Özer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılardı.

Tedavi altına alınan Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Nurettin Ersöz ise hafif şekilde yaralandı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken tır sürücüsü Şaban Ekren gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)