Çanakkale'de otomobilinde 3 kilo 151 gram skunkla yakalanıp tutuklandı

DHA
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 16 Ocak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
3 kilo skunk yakalandı
Aramada; 3 kilo 151 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Tutuklandı
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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