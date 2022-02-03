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    Çanakkale'de otoparkta bulunan araçlar suya gömüldü

    Gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taşan Kocabaş Çayı, bir otoparkta bulunan araçları su altında bıraktı.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 09:34
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    Çanakkale'de otoparkta bulunan araçlar suya gömüldü

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün geceden beri aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı.

    Çay kenarındaki otoparkta kalan bazı araçlar su altında kaldı. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı.

    KOCABAŞ ÇAYI TAŞTI, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

    Polis ve Zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yapıldı.

    Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı.Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü.

    Çanakkale de otoparkta bulunan araçlar suya gömüldü #1

    Çanakkale de otoparkta bulunan araçlar suya gömüldü #2

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