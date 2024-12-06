Çanakkale’de oyuncak ayı içinden uyuşturucu çıktı

İHA
Zehir tacirlerine geçit verilmiyor...
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda ele geçirilen oyuncak ayının içinden içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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