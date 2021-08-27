Kısa süreliğine park halinde olan motosiklet, gün ortasında iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, 17 ZB 332 plakalı motosikletini park eden Ferit Uyar, yarım saat sonra geri geldiğinde motorunu yerinde bulamadı.

Motosikletinin çalınmasına çok üzülen Uyar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ 2 KİŞİ TARAFINDAN ÇALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesiyle, motosikletin kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındığı tespit edildi.

Çanakkale’de park halindeki motosiklet çalındı VİDEO

"MOTORUMU BULAN BİR KİŞİYE ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDECEĞİM"

Şüphelilerden şikayetçi olan Ferit Uyar, “Köye motosikletimle geldim ve yukarı çıktım. Geri döndüğümde motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra kamera kayıtlarından motosikletimin iki kişi tarafından çalındığı fark ettim. Motorumu 3 yıl önce sıfır almıştım. Motorumu bulunmasına vesile olan kişiye bir çeyrek altın hediye edeceğim” dedi.