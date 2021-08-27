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    Çanakkale’de park halindeki motosiklet çalındı

    Kısa süreliğine park halinde olan motosiklet, gün ortasında iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 15:31
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    Çanakkale’de park halindeki motosiklet çalındı

    Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, 17 ZB 332 plakalı motosikletini park eden Ferit Uyar, yarım saat sonra geri geldiğinde motorunu yerinde bulamadı.

    Motosikletinin çalınmasına çok üzülen Uyar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

    KİMLİĞİ BELİRSİZ 2 KİŞİ TARAFINDAN ÇALINDI

    Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesiyle, motosikletin kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındığı tespit edildi.

    Çanakkale’de park halindeki motosiklet çalındı VİDEO

    Çanakkale’de park halindeki motosiklet çalındı #1

    "MOTORUMU BULAN BİR KİŞİYE ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDECEĞİM"

    Şüphelilerden şikayetçi olan Ferit Uyar, “Köye motosikletimle geldim ve yukarı çıktım. Geri döndüğümde motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra kamera kayıtlarından motosikletimin iki kişi tarafından çalındığı fark ettim. Motorumu 3 yıl önce sıfır almıştım. Motorumu bulunmasına vesile olan kişiye bir çeyrek altın hediye edeceğim” dedi.

    Çanakkale’de park halindeki motosiklet çalındı #2

    Çanakkale’de park halindeki motosiklet çalındı #3

    Çanakkale’de park halindeki motosiklet çalındı #4

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