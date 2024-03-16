Çanakkale'de polis ve jandarmadan kaçan tır sürücüsü, otların arasında yakalandı Gelibolu ilçesinde trafik polisi ekiplerinin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçtı. Filmleri aratmayan kovalamaca sonucu tır sürücüsü polis ve jandarmanın sıkı takibi ile otların arasında saklanmaya çalışırken yakalandı.

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İHA

Saat 00.30 sıralarında, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu uygulaması noktasında polis, Ü.E. idaresindeki 43 LD 444 plakalı tırın uygulama noktasına girmesini istedi.

Dur ihtarına uymayınca kovalamaca başladı

Polisin dur ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri tır sürücüsünü yakalamak için takibe aldı.

Jandarma ekipleri de polislere tır sürücüsünü yakalamak için destek verdi.

Filmleri aratmayan kovalamaca sonrası polis ve jandarmanın takibi sonucu tır sürücüsü Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyünde çıkmaz sokağa girdi.

Ekipler, Ü.E. yakalamak için çalışma başlattıkları sırada birkaç el silah sesi duyuldu.

Otların arasında saklanırken yakalandı

Tırı terk eden sürücü Ü.E., köyde otların arasında saklanırken polis ve jandarma tarafından yakalandı.

Bir daha ehliyet vermemek için kaçmış

Alkollü olduğunu belirten tır sürücüsü Ü.E., bir kere ehliyeti verdiğini, bir daha vermemek için kaçtığını belirtti.

Tır sürücüsü Ü.E., yapılan kontrolde 0.48 promil alkollü çıktı. Tır sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)