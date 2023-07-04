Çanakkale'de Rus kadının cesedine ulaşıldı Dün sabah saatlerinde denize girmek için evden çıkan Rus uyruklu 37 yaşındaki Türk vatandaşı cansız bedeni bulunarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA

Çanakkale’ye tatile gelen 37 yaşındaki Rus uyruklu Evgeniva Timoshenko, dün denize girmek için sabah saatlerinde evinden çıktı.

Merkezde bir plajdan denize giren Evgeniva Timoshenko’dan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu Kepez Polis Merkezi'ne bildirdi.

Kayıp üzerine polis, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü ekipleri havadan termal kameralı dron ile arama faaliyetlerine başladı.

Cansız bedenini balıkçılar buldu

Gece boyu süren arama çalışmaları sonrası, Rus uyruklu Evgeniva Timoshenko’nun cansız bedenini bu sabah saatlerinde denize girdiği yerden 10 kilometre ileride balıkçılar bularak ekiplere haber verdi.

Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Rus uyruklu Evgeniva Timoshenko’nun cansız bedeni Sahil Güvenlik botuna alınarak Kepez Limanı’na getirildi.

Olay yerinde savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Evgeniva Timoshenko’nun cesedi otopsi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.