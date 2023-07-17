Çanakkale'de rüzgar orman yangınını hızlandırdı Ekipler kentte çıkan orman yangınını, yaklaşık 22 saattir kontrol altına almaya çalışılırken rüzgarın etkisiyle alevler daha hızlı büyümeye başladı.

İHA

Türkiye yaz sıcaklarıyla birlikte yangınla mücadele ediyor.

Yangınların ardından binlerce hektarlık alanlar küle döndü.

Birçok ev ve araba ise kullanılamayacak hale geldi.

Yangınlarla farklı kentlerde mücadeleler devam ederken Çanakkale'de de dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı.

Korku ve paniğe sebep olan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü.

Ekipler gece boyunca, aralıksız olarak yangına müdahale etmeye devam etti.

Havadan müdahale

Havanın aydınlanmasıyla birlikte de havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı.

Yangına havadan helikopter ve uçaklarla karadan ise arazöz, su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle müdahale ediliyor.

22 saatir çalışmalar sürüyor

Yangın ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 22 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgar tekrar etkiledi

Yangında rüzgarın etkisiyle alevler tekrar büyümeye başladı.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.