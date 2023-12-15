İHA
Çanakkale yağmura teslim oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kentte öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Sanayi sitesini su bastı
Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı.
Araçlar sel sularına kapıldı
Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı.
Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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