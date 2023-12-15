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Çanakkale'de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Çanakkale'de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle bölgedeki Küçük Sanayi Sitesi sular altına kaldı. Derenin de taşmasıyla araçlar ve sanayi sitesi suların içinde kaldı.