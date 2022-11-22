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    Çanakkale'de sanayide erkek ustalara taş çıkaran motor ustası kadın

    Biga’da yaşayan 2 çocuk 1 torun sahibi Ümmügül Aydoğdu, 9 yıl önce 'sen yapamazsın' diyenlere inat, aldığı kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesiyle, motor ustası olarak çalışıyor.
    • 22.11.2022 - 13:58
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    Çanakkale'de sanayide erkek ustalara taş çıkaran motor ustası kadın

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Ümmügül Aydoğdu, yıllarca çeşitli iş yerlerinde aşçı olarak çalıştı.

    9 yıl önce eşi İbrahim Aydoğdu (44), Biga 1 nolu Sanayi’de Efe Otomotiv'i açmaya karar verdi.

    Ümmügül Aydoğdu, aşçılık mesleğini bırakarak, sanayide iş yeri açan eşi İbrahim Aydoğdu'ya temizlik, yemek yapmak için yardım etmeye başladı.

    Ümmügül Aydoğdu, zamanla motor ve alt takım tamirinin yanı sıra araçların periyodik bakımını yapan eşine yardım etmeye başladı.

    Eşinin iş yerinde motor ustası oldu

    Motor ustalığı merakı gitgide artan ve araçların motorları, bakımları, parçaları üzerine araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya başladı.

    İlk olarak kalfalık belgesini, ardından ustalık ve usta öğretici belge alarak, eşinin iş yerinde motor utası olarak çalışmaya başladı.

    9 yıldır eşi, kızı, oğlu ve damadı ile birlikte çalışan Ümmügül Aydoğdu, aracını yaptırmaya gelen araç sahiplerinin, 'sen yapamazsın' diyenlere inat 9 yıldır motor ustası olarak işinde başarılı bir şekilde çalışıyor.

    Araçlarının bakımını, alt takım, motor tamiri yaptırmak için iş yerine gelen erkek ve kadın araç sürücüleri, karşılarında kadın motor ustası Ümmügül Aydoğdu’yu görünce şaşkınlarını gizleyemiyor.

    Çanakkale'de sanayide erkek ustalara taş çıkaran motor ustası kadın VİDEO

    Görenler şaşırıp kalıyor

    Biga Sanayisinde tek kadın motor ustası olarak çalışan Ümmügül Aydoğdu, “Daha önceki mesleğim aşçılıktı. Eşim sanayide dükkan açtı. Ben ona yardım etmek için aşçılık mesleğimi bıraktım. Dükkanı silip, süpürürken, takımlar silerken bu işe heveslenmeye başladım. Sonra ben bu işi yapacağım diye karar verdim. Araçlara yedek parça isterken bu işi öğrenmeye başladım. Sanayide beni görüp de sen bu işi yapamazsın diyenlere inat bu işi öğrendim. Ustası oldum ve 9 yıldır da motor ustalığı yapıyorum.

    Çanakkale de sanayide erkek ustalara taş çıkaran motor ustası kadın #1

    "Dükkanda eşim, ben, kızım ve oğlum aile şirketi olarak çalışıyoruz"

    Usta olmadan önce, kalfalık belgemi, sonra ustalık belgemi sonrasında ise usta öğretici belgemi aldım. Şu an işimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. İnsanlar gelip bir bayan ustayla karşılaştığında şok oluyorlar, şaşırıyorlar. Ama sonrasında araçları için yapılan işten memnun kalınca fikirleri değişiyor. 9 yıldır bir aracın ön takımını, yağ değişimini, bakımlarını, motorla ilgili ne varsa yapıyorum. Dükkanımıza gelen müşteriler, araçlarına ben bakarken şaşırıyorlar ama sonrasında araçlarını teslim ettiğimde yapılan işten memnun kalıyorlar. Dükkanda eşim, ben, kızım ve oğlum aile şirketi olarak çalışıyoruz.” dedi.

    Çanakkale de sanayide erkek ustalara taş çıkaran motor ustası kadın #2

    "Ümmügül ustaya güvendiğimize değdi"

    İHA'nın haberine göre Biga’da aracını yaptırmak için gitmediği usta ve servis kalmadığını belirten Kamil Dağlı, aracındaki sorunu Ümmügül Aydoğdu ustanın çözdüğünü kaydederek, şunları söyledi:

    “Aracımızı sanayide birçok ustaya gittik. Ama bir sonu alamadık. Ümmügül ustayı duyduk. Arabamızı getirdik. Ümmügül usta bilgisayar tespiti ile aracın arızasını buldu. Arızanın giderilmesi için söylediği parçayı aldık. Arıza çıkaran parçayı değiştirdi. Aracımız sıfır araç gibi performansı gibiydi, memnun kaldık. Artık aracımızı Ümmügül ustaya getiriyoruz. Aracımızı ilk getirdiğimizde Ümmügül ustaya şaşırmıştık. Tedirginliğimiz olsa da aracımızı götürecek usta kalmamıştı. Ustamıza güveneceğiz dedik, ustamızda aracımızı yaptı. Ümmügül ustaya güvendiğimize de değdi.”

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    Çanakkale de sanayide erkek ustalara taş çıkaran motor ustası kadın #4

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