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- Çanakkale'de sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı
Çanakkale'de sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı
Ezine ilçesinde akıntıya kapılmak üzere olan bir araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.
- 24.08.2022 - 21:43
- Güncelleme : 24.08.2022 - 21:44
Türkiye'nin batı yakası şiddetli yağışa teslim oldu.
Şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle su taşkınları yaşandı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesi de taşkınlara teslim olan adreslerden biri oldu.
Akköy Geçemeği'nden geçmeye çalışan bir otomobil akıntıya kapıldı.
Son anda kurtarıldılar
Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi tarafından suya kapılmak üzere olan araçta bulunan 2 kişi kurtarıldı.
Öte yandan aynı bölgede 3 sene önce de su seviyesinin yükselmesi sonucunda akıntıya kapılarak kaybolan araç içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetmişti.
Çanakkale'de sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı VİDEO