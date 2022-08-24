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Çanakkale'de sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı

Çanakkale'de sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı

Ezine ilçesinde akıntıya kapılmak üzere olan bir araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.