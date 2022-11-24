- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Lapseki ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi değeri olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
- 24.11.2022 - 18:47
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla M.E.'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.
DHA'nın haberine göre M.E.'nin evine, önceki gün operasyon düzenlendi.
1 kişi gözaltına alındı
Operasyonda 11 sikke, 4 taş obje, 4 metal obje ile kazma, kulaklık, 2 dedektör ve 3 metal kazma aparatı ele geçirildi.
M.E., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.