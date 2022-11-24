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    Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

    Lapseki ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi değeri olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
    • 24.11.2022 - 18:47
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    Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla M.E.'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

    DHA'nın haberine göre M.E.'nin evine, önceki gün operasyon düzenlendi.

    1 kişi gözaltına alındı

    Operasyonda 11 sikke, 4 taş obje, 4 metal obje ile kazma, kulaklık, 2 dedektör ve 3 metal kazma aparatı ele geçirildi.

    M.E., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Çanakkale de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu #1


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