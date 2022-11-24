Haberler

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Lapseki ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi değeri olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.