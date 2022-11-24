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    Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

    Ekiplerin bir eve düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.
    • 24.11.2022 - 18:25
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    Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.

    Bunun üzerine kentin Lapseki ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

    Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 11 sikke, 4 taş obje, 4 metal obje ile kazma, kulaklık, metal arama dedektörü, pointer el arama dedektörü, 3 metal kazma aparatı ele geçirildi.

    Şüpheli serbest bırakıldı

    Gözaltına alınan şüpheli M.E hakkında adli işlem yapıldı.

    İHA'nın haberine göre, şüpheli M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Çanakkale de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı #1


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