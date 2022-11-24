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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Ekiplerin bir eve düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.