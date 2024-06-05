Çanakkale'de tarım alanında yangın Çanakkale'de tarım arazilerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyürken ormanlık alana doğru ilerliyor.

İHA

Çanakkale'de merkeze bağlı Gökçalı köyündeki tarım arazisinde yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayıldı.

Yangına müdahale ediliyor

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın ekibi gönderildi.

Yangına havadan 2 helikopter, 6 uçak, karadan 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 8 su ikmal aracı, dozer, 8 hizmet aracı, testler, 5 itfaiye, 15 teknik personel, toplam 192 personel ile müdahale ediliyor.

"Ekiplerimizin yoğun müdahalesi devam ediyor"

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “05.06.2024 tarihinde saat 13.55'te Çamlıca Yangın Gözetleme Kulesi'nden bildirilen Çıplak Köyü TİGEM mevkiinde ziraat alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal yangın mahalline sevk edilmiştir. İlk müdahale saat 14.00'te yer ekiplerimizce yapılmıştır.

Yangının anız tarlalarında rüzgarın etkisi ile hızla yayılma eğilimi göstermesi ve Çanakkale -İzmir Karayolunu geçip Gökçalı köyü ziraat ve orman alanına sirayet etmesi üzerine yer ekiplerimize destek amacı ile derhal Dardanos'ta konuşlu yangın söndürme helikopteri ve Çanakkale ve Edremit'te konuşlu uçaklarımız yangın mahalline hareket ettirilmiştir.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız ekiplerimizin yoğun ve etkin müdahalesi ile devam etmektedir” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)