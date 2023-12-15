İHA
Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından öğleden sonra başlayan sağanak yağış, etkisini sürdürüyor.
Kepez deresi taştı, köprüler sular altında kaldı, tekneler zarar gördü
Şiddetli yağışlar, kent merkezinde birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Kepez beldesine bağlı derenin taşması sonucu sel suları köprüleri aştı, bu durum bazı teknelerin zarar görmesine sebep oldu.
Sahil yolu trafiğe kapatıldı
Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu, sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yağışın etkisiyle oluşan bu sorunlar, bölgedeki yaşamı geçici olarak sekteye uğrattı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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