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    Çanakkale'de 'Tatbik' araçtaki 2,5 kilo esrarı buldu

    Çanakkale Biga'da, jandarmanın durdurup narkotik köpeği 'Tatbik' ile arama yaptığı araçta 2,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:07
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    Çanakkale'de 'Tatbik' araçtaki 2,5 kilo esrarı buldu

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Biga ilçesinde 2 şüphelinin temin ettikleri esrar maddesini satmak istediği yönündeki istihbari bilgi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, ilçeye bağlı Gündoğdu köyü mevkiinde durdurdukları araçta, narkotik köpeği 'Tatbik' ile arama yaptı.

    2,5 KİLO ESRAR BULUNDU

    Araç içerisinde gizlenmiş 2,5 kilo esrar ele geçirdi.

    Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Çanakkale de Tatbik araçtaki 2,5 kilo esrarı buldu #1


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