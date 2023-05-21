Çanakkale’de tekne battı: 1 ölü Balık tutmak için gölete açılan 3 kişinin üzerinde bulunduğu tekne, su aldığı için battı. Suya düşenlerden 39 yaşındaki Afganistan uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

DHA

Ali Aktaş, Kemal Ateş ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret balık tutmak için tekneyle Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki Bahçeli Göleti'ne açıldı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başlayan tekne battı.

3'ü de suya düştü

Suya düşen Haziret (39) kaybolurken, Aktaş (58) ve Ateş (56) kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Gölet kıyısında ve botla arama çalışması yapan ekipler, kayıp Haziret'in cansız bedenine ulaştı.

Su yuttuğu belirlenen ve Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kemal Ateş'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.