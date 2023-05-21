Çanakkale’de tekne battı: 1 ölü

DHA
Ali Aktaş, Kemal Ateş ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret balık tutmak için tekneyle Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki Bahçeli Göleti'ne açıldı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başlayan tekne battı.
3'ü de suya düştü
Suya düşen Haziret (39) kaybolurken, Aktaş (58) ve Ateş (56) kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.
Cansız bedenine ulaşıldı
Gölet kıyısında ve botla arama çalışması yapan ekipler, kayıp Haziret'in cansız bedenine ulaştı.
Su yuttuğu belirlenen ve Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kemal Ateş'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.